Grande soddisfazione per Elodie: il suo Andromeda è disco di platino.

Una grande soddisfazione nella carriera di Elodie, che ha parlato di maternità, una delle cantanti italiane più amate del momento. Ogni sua canzone viene apprezzata e diventa inevitabilmente un tormentone estivo. Il singolo “Guaranà” e la collaborazione “Ciclone” con Takagi e Ketra sono entrambi disco d’oro e lei continua ad essere una delle artiste più apprezzate.

La grande soddisfazione di Elodie

Elodie, che non vive più con Marracash, ha già iniziato la sua estate live, chiamata “This is Summer”, che prevede cinque date live su palchi all’aperto di alcuni tra i più importanti festival della stagione.

Il 18 Luglio ha cantato al Musicastelle Outdoor 2020 in Valle D’Aosta e il 5 agosto all’Indiegeno Fest di Patti. Non si ferma neppure un momento Elodie, tanto che domenica 30 agosto sarà insieme a Dardust e Mahmood al Memorial Alessandro Troiani di Ascoli Piceno, per poi andare il 3 settembre a Catania e il 13 settembre a Sammichele di Bari.

Un’estate all’insegna della musica per Elodie, che ama il suo lavoro e che è un’artista professionista.La cantante può vantare una nuova, grande soddisfazione visto che Andromeda è diventato disco di platino. L’album This is Elodie sta ottenendo un successo davvero incredibile. Anche su Spotify e YouTube il successo di Elodie è incontenibile. La donna è l’unica cantante presente nella Top 200 Italia di Spotify con ben tre brani e questo è un nuovo successo.

Dai tempi in cui era ad Amici di Maria De Filippi la sua carriera è stata ricca di grandissime soddisfazioni, che l’hanno resa una delle cantanti italiane più amate.