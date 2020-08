Elodie, la confessione: “I miei ex? Indivisiosi del mio successo”

Elodie spietata con i suoi ex fidanzati: a quanto rivelato dalla cantante sarebbero stati invidiosi del suo successo.

Elodie oggi è felicemente legata a Marracash ma ha confessato che in passato, alcuni dei suoi ex fidanzati, le avrebbero fatto pressioni per cercare di farla essere un’altra rispetto a ciò che è oggi.

Elodie: gli ex fidanzati

Elodie è sempre stata determinata e integra con se stessa.

Da giovanissima ha fatto i lavori più disparati prima di capire che avrebbe dovuto lottare per realizzare il sogno di diventare un giorno una cantante. A contribuire alle insicurezze della cantante all’epoca ci sarebbero state anche alcune storie tossiche: lei stessa ha confessato che i suoi ex fidanzati – forse invidiosi della sua determinazione – avrebbero fatto di tutto pur di cercare di farle cambiare idea, scoraggiandola rispetto all’idea di poter diventare un giorno una cantante di successo.





A smentirli oggi ci sono i fatti: Andromeda (l’ultimo album di Elodie) si è conquistato il disco di platino, e per finire è giunta per la cantante anche un’importante soddisfazione dal punto di vista della vita privata. Elodie ha acquistato la sua prima casa, ma per il momento ha scelto di non andare a convivere con il fidanzato Marracash.

Tra i due tutto scorre liscio come l’olio, ma entrambi preferiscono mantenere i propri spazi. “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, ha affermato lei all’indomani della quarantena aggiungendo che durante la “convivenza forzata” lei e Marracash avrebbero avuto “delle discussioni, come tutti”. La coppia per il momento ha deciso di proseguire la liason come semplici fidanzati, ma tra i fan tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà il rapporto.