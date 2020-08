Emily Ratajkowski torna ad infiammare i social: il suo bikini lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Con le sue forme provocanti e il suo corpo da urlo, Emily Ratajkowski non è solo una delle modelle più famose del mondo, ma anche una delle star dei social più seguite di sempre. La modella ha sfoggiato un bikini della sua collezione che lasciava ben poco spazio all’immaginazione, e sui social ha fatto il pieno di like.

Emily Ratajkowski: il bikini

Il corpo di Emily Ratajkowski è oggi uno dei più apprezzati sia nel mondo della moda sia nel mondo social. Addirittura si vocifera che oltre al seno e al lato B moltissime donne abbiano deciso di sottoporsi a degli interventi di chirurgia plastica per riuscire ad ottenere un ombelico simile al suo. La modella sembra essere assolutamente consapevole del suo fisico da urlo, e sui social non lesina scatti bollenti e a dir poco provocanti: in uno degli ultimi sfoggia un bikini striminzito della sua nuova collezione, e lascia ben poco spazio all’immaginazione dei fan.

Nel 2019 la modella è convolata a nozze col produttore Sebastian Bear McClard, con cui oggi starebbe trascorrendo le vacanze estive. I due sono convolati a nozze a sorpresa (in abiti informali) sembra dopo appena due settimane dal loro primo incontro.

Per l’occasione lei ha indossato un abito low cost color giallo senape, e a tal proposito ha affermato: “Non mi sarei mai vestita di bianco: ho tanta esperienza alle spalle da non potermi considerare una ragazza pura.”