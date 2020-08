Un terribile spavento per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma: dei ladri si sono introdotti nella loro casa.

Francesco Facchinetti e sua moglie, Wilma Helena Faissol, hanno vissuto un terribile incubo: la coppia era in casa mentre alcuni ladri si sono introdotti al suo interno e l’hanno svaligiata. A mesi di distanza i due hanno deciso di raccontare l’esperienza, con tanto di filmati delle videocamere di sorveglianza.

Facchinetti: il furto in casa

Nella villa di Mariano Comense dove Francesco Facchinetti abita con sua moglie – Wilma Helena Faissol – e i loro figli, si sono introdotti alcuni ladri. La coppia ha avvertito dei rumori e si è nascosta nella panic room mentre le telecamere di sorveglianza riprendevano il furto. La vicenda ha talmente spaventato la coppia che per giorni Wilma Helena Faissol ha confessato di aver girato per casa con un coltello.

Francesco Facchinetti ha postato sui social uno dei video in cui è ripresa la rapina e ha scritto: “Se qualcuno si permettere di minacciare nella mia proprietà mia moglie o i miei figli, io sono pronto a perdere la mia di vita o a togliere la vita altrui.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Facchinetti (@frafacchinetti) in data: 10 Ago 2020 alle ore 4:26 PDT







Sua moglie Wilma Faissol ha sofferto per giorni di vomito e ha perso 5 chili per il trauma subito. Fortunatamente i figli della coppia non sarebbero stati in casa durante la rapina, che è stata prontamente denunciata da Facchinetti e sua moglie.

Il figlio di Roby Facchinetti ha anche confessato che i ladri sarebbero stati “bravi” ad introdursi in casa sua nonostante non sia affatto semplice. “Avranno studiato molto”, ha specificato.