Gianluca Grignani in crisi con la moglie? Dopo la diffusione del rumor il cantante ha smentito la notizia e minacciato querele.

Gianluca Grignani è stato al centro di un discusso e chiacchieratissimo rumor riguardante una sua presunta crisi con la moglie, Francesca Dall’Olio. Il cantante ha deciso di replicare e ha affermato di aver sporto querela.

Gianluca Grignani: le querele

Nelle scorse settimane Dagospia aveva lanciato uno scoop riguardante la presunta crisi matrimoniale tra Gianluca Grignani e sua moglie, Francesca Dall’Olio.

Il cantante fino ad ora non aveva replicato alle notizie in circolazione, ma oggi ha deciso di farlo a mezzo social: Grignani ha assicurato che per il bene dei suoi figli avrebbe deciso di prendere provvedimento e ha assicurato che partiranno querele.

“In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre!

Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele!”, ha fatto sapere tramite social.

Grignani è sposato con Francesca Dall’Olio dal 2003, e lei è la mamma dei suoi 4 adorati figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. Il cantante e la fotografa si sono conosciuti nei primi anni ’90, e oggi sono senza dubbio una delle coppie più longeve dello show business nonostante entrambi abbiano sempre preferito mantenere il loro privato sotto il massimo riserbo.