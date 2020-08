Giovanni Ciacci contro Diletta Leotta: “Storie di poverette”

Giovanni Ciacci si è scagliato contro Diletta Leotta durante l'ultima puntata di Ogni Mattina.

Giovanni Ciacci si è scagliato contro Diletta Leotta durante la puntata di Ogni Mattina, programma televisivo di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Lo stilista è sempre informato sul gossip ed è opinionista fisso del salotto di Barbara D’Urso e ora anche di Ogni Mattina.

Ciacci è famoso per la sua schiettezza e non si è mai fatto problemi a criticare pubblicamente dei personaggi famosi. Questa volta tocca a Diletta Leotta, finita nel suo mirino per le novità sulla sua vita sentimentale.

Giovanni Ciacci contro Diletta Leotta

Giovanni Ciacci, che ha svelato novità su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, era ospite a Ogni Mattina per commentare le novità del mondo del gossip, quando ha deciso di esprimere la sua opinione sui pettegolezzi che circolano sui principali settimanali.

In questo caso il costumista si è scagliato contro Diletta Leotta e Daniele Scardina, una delle coppie più discusse dell’estate 2020. I due sono stati al centro dell’attenzione per la fine della loro storia d’amore, che durante il lockdown sembrava andasse a gonfie vele. Il commento di Ciacci riguardo questa situazione è stato decisamente molto duro e provocatorio.

La conduttrice Adriana Volpe ha iniziato a parlare delle ultime indiscrezioni riguardo la crisi tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, quando Giovanni Ciacci, che è stato insultato sui social, si è lasciato andare ad un’esternazione molto provocatoria. Il costumista ha preferito sminuire queste notizie, dicendo: “Sono solo storie di poverette“. Una frase molto forte, ma tutti sanno che Ciacci è sempre pronto a lanciare stoccate ai personaggi famosi. Questa frecciata, ovviamente, non è riferita solo alla conduttrice sportiva, ma anche a tutti coloro che trascorrono il tempo seguendo tutte queste notizie sentimentali.