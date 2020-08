Giovanni Ciacci sulla rivalità tra Alessia Marcuzzi e Belen: “Business”.

Per tante settimane, tutti i siti di gossip e le televisioni non hanno parlato di altro. Il presunto triangolo tra Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi continua ancora a far discutere. In molti cercano di capire dove sta la verità.

Se c’è un filo di realtà nelle notizie lanciate da Dagospia non è dato saperlo. Quel che è certo, però, è che, ad oggi, tutti e tre i protagonisti della telenovela di gossip dell’estate 2020 hanno preso la loro strada. Da un lato Belen, in attesa del ritorno alla conduzione di Tu si Que vales, si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Italia, dall’altro Alessia Marcuzzi che sembra essere più innamorata che mai del suo Paolo Calabresi.

Nel salotto di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe, si è tornati a parlare della vicenda con illustri ospiti.



L’opinione di Giovanni Ciacci

In studio sono emersi diversi dubbi sulla veridicità della rivalità tra le due donne protagoniste dell’estate: Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. In particolare, lo stylist e l’opinionista della trasmissione, Giovanni Ciacci, è molto scettico sulla vicenda. Secondo lui, infatti, in gioco ci sarebbero anche questione di business. “Lavorando per la stessa rete, è business sicuramente”, ha dichiarato Ciacci. Non si sa dove sia la verità. Quel che è certo è che Alessia sta cercando in tutti i modi di allontanarsi da questa tormentata vicenda di gossip, grazie all’amore e alla vicinanza della sua famiglia.

Anche questa settimana, la conduttrice è apparsa in alcuni scatti, intenta a scambiarsi effusioni e baci romantici con il marito.