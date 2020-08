Loredana Lecciso lascia Cellino San Marco? L’indiscrezione

Dopo mesi trascorsi a Cellino, Loredana Lecciso lascia la tenuta di Al Bano: i due hanno litigato? A quanto pare no.

Dopo mesi di lock down trascorsi in Puglia, nella tenuta di Cellino San Marco insieme ad Al Bano Carrisi (e all’ex moglie, Romina Power), Loredana Lecciso ha lasciato la tenuta da sola. Il motivo, a quanto pare, non ha nulla a che vedere col suo rapporto con Al Bano e la Power.

Loredana Lecciso lascia Cellino: i motivi

Secondo i rumor in circolazione Loredana Lecciso ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco e il suo compagno Al Bano, ma non per questioni legate a discussioni o liti con lui o l’ex moglie. La showgirl avrebbe ricevuto un importante compito dal punto di vista lavorativo: si tratterebbe di un format che la vedrà in veste di giudice (in Spagna) al fianco di Cristiano Malgioglio.

Sarà vero? Per il momento i due vip italiani non hanno confermato o smentito la notizia, ma i fan sono in attesa di saperne di più.





Loredana Lecciso ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus con Al Bano e i suoi figli a Cellino.

Poco distante da loro, sempre nella tenuta di Cellino ma in un’altra casa, era ovviamente presente l’ex moglie del cantante, Romina Power, rimasta “bloccata” in Italia allo scoppio dell’emergenza (normalmente lei vive negli States). Nonostante la presunta antipatia e rivalità tra lei e la Lecciso sia argomento discusso da anni, durante la quarantena le due donne non si sono lanciate frecciatine (anche se si vocifera che Loredana non abbia invitato la Power alla festa di compleanno di Al Bano).

Romina ha sempre riferito di avere un posto speciale nel cuore dell’ex marito, con cui ha avuto i suoi quattro figli.