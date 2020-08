Martina Bonolis aspetta il suo primo figlio, e sui social ha scritto un messaggio riguardante la sua gravidanza.

La prima figlia di Paolo Bonolis e dell’ex moglie Diane Zoelle, Martina Bonolis, renderà presto il conduttore nonno. La ragazza, convolata a nozze con suo marito nel 2019, dovrebbe partorire tra agosto e settembre.

Martina Bonolis incinta: il messaggio

Tutto pronto per l’arrivo del primo bebè di Martina Bonolis: la giovane figlia del celebre conduttore di Ciao Darwin è incinta, e la gravidanza è ormai agli sgoccioli. Sui social ha ironizzato con i fan riguardo al periodo piuttosto complicato in cui è rimasta incinta: “Non fate figli in quarantena e con questo caldo”, ha scritto, tranquillizzando i fan sulle sue condizioni. Sembra che proprio a causa dell’emergenza Coronavirus suo padre Paolo Bonolis non potrà starle accanto al momento del parto.





“Dovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti… Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”, ha dichiarato Bonolis a proposito della nascita del suo primo nipotino.

Alle nozze di Martina (così come a quelle del fratello Stefano) aveva preso parte tutta la famiglia “allargata” e Sonia Bruganelli – seconda moglie del conduttore – aveva raccontato il lieto evento tramite stories sui social. Oltre a Stefano e Martina nati dal suo primo matrimonio con la psicoterapeuta americana, Bonolis ha altri tre figli: Adele, Silvia e Davide, tutti e tre nati dall’amore tra il conduttore e Sonia Bruganelli.