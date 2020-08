Nancy Coppola sfoggia un fisico perfetto: le foto del prima e del dopo a 10 mesi dal bendaggio gastrico.

L’ex naufraga Nancy Coppola ha deciso di sottoporsi a un’operazione di bendaggio gastrico per perdere i chili in eccesso dovuti alle sue due gravidanze. Sui social ha postato una foto della sua straordinaria trasformazione a 10 mesi dall’intervento.

Nancy Coppola: la trasformazione

10 mesi fa Nancy Coppola aveva annunciato di non sentirsi più a suo agio nel suo corpo e di volersi fare un regalo per tornare a sentirsi bene. Dopo la nascita del piccolo Vincenzo e della piccola Giulia, l’ex naufraga non era riuscita a tornare nella forma smagliante di un tempo e per questo ha deciso di sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico. Grazie all’intervento e a uno stile di vita sano ed equilibrato è riuscita a perdere 20 kg, e sui social ha mostrato la sua straordinaria trasformazione con due scatti del prima e del dopo.

“Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … Meno 20 Kg”, ha scritto nel suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86) in data: 5 Ago 2020 alle ore 7:44 PDT







In tanti le hanno fatto i complimenti via social affermando di trovarla bellissima già da prima. Nancy Coppola è legata al marito Carmine Mogavero, che le è stato accanto offrendole il suo sostegno anche durante questa fase delicata della sua vita. La cantante aveva riferito che nonostante le due gravidanze fossero state estremamente desiderate, dopo il parto aveva smesso di sentirsi a suo agio con il proprio corpo. “Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene…

mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze”, aveva annunciato via social prima dell’operazione.