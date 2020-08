Rocco Casalino e Gabriele Rossi stanno insieme? Il portavoce di Conte ha detto la sua in merito alla vicenda.

A pochi giorni dall’annuncio di separazione tra Rocco Casalino e il suo compagno, José Carlos Alvares, sono emerse alcune foto del portavoce di Conte in compagnia dell’attore Gabriele Rossi (che si vocifera abbia una liaison con Gabriel Garko).

Per la prima volta è stato lo stesso Casalino a chiarire i rapporti tra lui e Rossi.

Casalino e Gabriele Rossi stanno insieme?

Rocco Casalino è stato pizzicato per le vie di Roma in compagnia dell’attore Gabriele Rossi, e subito si è diffuso il gossip circa una liaison tra i due. A quanto pare non ci sarebbe però nulla di vero: a smentire le indiscrezioni riguardanti un presunto rapporto tra il portavoce del premier e l’attore, è stato lo stesso Casalino.

“Ma proprio per niente, non sto con Gabriele, l’ho solo salutato”, ha affermato Casalino. Nelle scorse settimane il compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello, José Carlos Alvares, aveva confessato che tra loro la crisi sarebbe stata sempre più pesante (lui è stato segnalato all’antiriclaggio, motivo per cui sarebbero iniziate le liti con Casalino). “Il fatto è che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente”, avrebbe detto Casalino a proposito del suo rapporto con Alvares.

Gabriele Rossi non ha preso parola in merito alla vicenda, e ormai da mesi si vocifera di una presunta liaison tra lui e il collega attore Gabriel Garko (che a proposito del rapporto si è limitato a definirlo “un’amicizia speciale”).

I due stanno insieme? Per il momento sui social latitano conferme e i fan sono sempre più curiosi di saperne di più.