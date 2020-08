Chi è Alberto Tinarelli? L'uomo ha reso felice Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti.

Chi è Alberto Tinarelli? Il futuro sposo di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti. I due si sposeranno a settembre in una chiesa di Bologna. “Insieme ci siamo scoperti una famiglia” ha spiegato la donna, felicemente fidanzata con Tinarelli da soli 9 mesi.

Durante il lockdown, insieme alla figlia Alice, si sono avvicinati moltissimo. La vita della Mantovani è stata ricca di ferite, come la perdita del marito, la delusione per la relazione con Filippo Vernassa e la sua lotta contro la sclerosi multipla. Alberto Tinarelli sembra averle ridato il sorriso.

Chi è Alberto Tinarelli

Alberto Tinarelli ha 52 anni ed è un consulente finanziario e un dirigente di un’azienda Bolognese. L’uomo ha fatto riscoprire l’amore a Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, con cui stanno realizzando moltissimi sogni. Tinarelli è pronto a sposare la sua compagna, nonostante stiano insieme da soli 9 mesi e stanno già preparando questo matrimonio da sogno. La scintilla è scattata grazie ad un’amica in comune, Grazia Verasani, che li ha fatti conoscere ad una cena.

Durante il lockdown hanno fatto le prime prove di convivenza e, secondo quanto dichiarato dalla Mantovani, hanno scoperto di essere già una famiglia, insieme alla figlia Alice, di 17 anni, nata dall’amore con il tenore.





Alberto Tinarelli riporta il sorriso dopo che Nicoletta Mantovani ha sofferto molto, prima per la scomparsa di Pavarotti, poi per la sua battaglia contro la sclerosi multipla ed infine per la fine della relazione con Filippo Vernassa, direttore di due teatri di Modena.

La loro relazione è durata alcuni anni e per lei era stata come una rinascita. La Mantovani aveva creato scandalo quando si era innamorata di Luciano Pavarotti, per via dei 34 anni di differenza. La donna aveva affrontato Adua Veroni, moglie del tenore, per rivelare quanto fosse grande il loro amore segreto. Nel 2003 si erano sposati ed è nata la piccola Alice. Un amore grande che Nicoletta porta nel cuore.