La crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ufficiale: la conferma del dj veronese.

Dopo la conferma di Giulia De Lellis e il continuo chiacchiericcio a proposito della sua crisi con Andrea Damante in rete, anche il Dj veronese ha preso la parola in merito.

Andrea e Giulia in crisi: i motivi

Ancora non è chiaro perché Andrea Damante e Giulia De Lellis stiano vivendo un’altra crisi sentimentale, quel che è certo è che i due non sarebbero più affiatati come qualche settimana fa (quando, dopo il lock down, erano partiti insieme per le vacanze estive).

L’influencer ha affermato che entrambi sarebbero tristi e che per loro questo sarebbe un periodo difficile. Damante invece ha ammesso:





“Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. E poi vedremo. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose”.

Dopo che i due erano tornati insieme i fan si erano convinti che stavolta sarebbero convolati a nozze, invece a quanto pare anche questa volta il ritorno di fiamma si sarebbe concluso in un nulla di fatto. Dopo la rottura con il dj veronese nel 2019 Giulia aveva dedicato alla vicenda il suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. Poi a sorpresa l’influencer aveva lasciato Andrea Iannone ed era tornata insieme a lui nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus.

Cosa sarà successo stavolta? Sui social tutto tace ma i fan sono in attesa di sapere cosa sia accaduto tra i loro due beniamini, che ancora una volta si sono separati in meno di un batter di ciglia.