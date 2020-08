Antonella Clerici convolerà a nozze con Vittorio Garrone? La confessione della conduttrice sui fiori d'arancio.

Antonella Clerici oggi è più felice che mai: con la realizzazione sentimentale (al fianco di Vittorio Garrone) quella familiare (l’adorata figlia Maelle) e per finire quella professionale (a settembre prenderà il via il suo nuovo format) la conduttrice sembra essere più felice che mai, e ha ammesso che ora l’unica cosa che le mancherebbe sarebbero i fiori d’arancio.

Antonella Clerici, matrimonio in vista?

Antonella Clerici oggi è felicemente legata a Vittorio Garrone, il compagno con cui si è trasferita nella splendida casa tra le campagne comprese tra Piemonte e Liguria. La conduttrice è serena sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista professionale, ma ha ammesso che l’unica cosa che le mancherebbe in questo periodo sarebbero i fiori d’arancio: “Ogni tanto Vittorio me lo dice, a mo’ di battuta.

Io non ne parlo mai. Lui è un uomo all’antica e mi dice che io per lui ho lasciato tutto per seguirlo in un bosco, quindi è giusto fare le cose all’antica. Tempo al tempo, anche se mi ripete che quando me lo chiederà dovrò dargli una risposta. È un uomo straordinario, intelligente, che sa supportarmi in ogni circostanza. Non avrei potuto desiderare altro”, ha confessato.



Ora che tornerà in tv sarà costretta a vivere “da pendolare”, facendo avanti e indietro tra gli studi di Milano e la casa in cui si è trasferita in Piemonte. A quanto pare questa novità non avrebbe intimorito la conduttrice, che anzi si è detta entusiasta: “Vittorio sarà spesso con me. Non siamo capaci di stare lontani, e sarà bello tornare a fare cose che non facciamo da tanto: un cinema, un aperitivo.

Siamo sempre stati famiglia da quando siamo qui, forse tornare a essere coppia cementerà ancor di più il legame”, ha concluso Antonella Clerici.