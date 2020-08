Caterina Balivo vittima degli hater del web dopo aver pubblicato una foto in bikini.

Settimane di grande relax per Caterina Balivo. La conduttrice napoletana, dopo un anno molto complicato a causa del coronavirus, ha deciso di godersi alcuni giorni di vacanza nel mare della Maremma. Come è suo solito fare, è molto attiva sui social e condivide alcuni momenti della sua vita quotidiana con i fan su Instagram.

Come molto spesso accade per i personaggi pubblici, non mancano le critiche e gli attacchi da parte degli hater. Caterina, infatti, nelle ultime ora ha pubblicato una foto con un bikini blu mentre si trova sugli scogli. Sotto allo scatto ha usato come didascalia: “Colpa dell’acqua gelata”. Ovviamente, tantissimi sono stati i like e i commenti di apprezzamento per la sua bellezza e il fisico atletico. Gli odiatori del web non vanno mai in vacanza e hanno, anche questa volta, attaccato.

Gli attacchi a Caterina Balivo

“Ma quando finiscono i tuoi viaggi? Non ne hai abbastanza? Non ti manca casa tua? Spendi tutto quello che guadagni o ti ospitano gratis?”, chiede polemicamente una sua follower. Molti sono i commenti di questo genere. Anche un altro utente si è accodato al commento precedente e ha scritto: “Hai ragione…nn è rispettoso nei confronti di chi nn può permettersi di andare in vacanza , mostrare tutta sta ricchezza..

e nn è la sola a mostrarsi c’è ne sono tanti come lei! L’indecenza sta nel fatto che vengono pagati più del dovuto per dire quattro ston***e in tv e la gente che fa un lavoro sicuramente più serio viene stipendiato con quattro soldi”. Caterina è però abituata a questo tipo di critiche e risponde con la sua solita ironia: “Il tuo messaggio mi ha divertito”.