Chiara Ferragni ha vissuto momenti di paura per una disavventura che le è accaduta in barca.

Chiara Ferragni ha vissuto una piccola disavventura in barca, che le ha fatto trascorrere alcuni momenti di paura. L’influencer, dopo la lunga vacanza in puglia con Fedez e il piccolo Leone, sta continuando a visitare altre località italiane per godersi un po’ di relax.

Ora i Ferragnez sono in Sardegna, più precisamente a La Maddalena, famosa per le sue acque incantevoli. Una vacanza che ovviamente viene immortalata e condivisa con tutti i follower, come d’abitudine. Tutti i fan possono sempre sapere e vedere dove si trova la Ferragni.

Titanic 2020 by @trash_italiano ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Ago 2020 alle ore 12:48 PDT

La disavventura di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta condividendo scatti bellissimi delle sue vacanze. Ha pubblicato varie foto a Cala Coticcio insieme agli amici Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Francesca Capelli, Manuele Mameli e Martina Maccherone, mostrando tutta la sua felicità. Nessuno avrebbe mai immaginato che in tarda serata avrebbe vissuto dei momenti di paura sulla barca. L’influencer ha pubblicato su Instagram un video molto breve che racconta come la barca su cui si stavano spostando si sia rotta improvvisamente, iniziando ad imbarcare acqua mentre tornavano verso Olbia.





Chiara Ferragni è sempre molto ironica, per cui ha sdrammatizzato la situazione inserendo nel video alcune parti dell’affondamento del Titanic, creando una cosa davvero molto trash. I fan si sono molto preoccupati per lei e le hanno scritto moltissimi commenti e messaggi.

L’ironia dell’influencer, però, ha coinvolto davvero tutti, che hanno specificato che vorrebbero un’amica come lei. Tutto questo è accaduto l’11 agosto, mentre festeggiava Santa Chiara.