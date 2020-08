Clizia Incorvaia, la confessione: “Paolo vuole un figlio”

Cicogna in arrivo per Clizia e Paolo? La modella ha confessato che l'ex gieffino le avrebbe chiesto di avere un bebè.

Continua un’estate all’insegna dell’amore per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La modella ed gieffina ha confessato che il suo nuovo amore le avrebbe detto di volere un figlio.

Clizia e Paolo: un figlio in arrivo?

Nonostante la lontananza dopo il Grande Fratello Vip e quella imposta per l’emergenza Coronavirus, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia oggi sono più uniti che mai e stanno trascorrendo insieme le vacanze estive all’insegna dell’amore e del relax.

A quanto pare tutto procederebbe liscio come l’olio tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi. Lei stessa ha ammesso che Paolo vorrebbe un figlio da lei, ma la sua risposta sarebbe stata piuttosto ironica: “Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. E io: ‘Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata’. E lui subito: ‘No, no, non ce l’ho la fidanzata’.

Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua”.





Clizia è già mamma di una bambina, Nina, avuta dal suo ex marito Francesco Sarcina. Paolo invece prima d’incontrare la modella nella casa più spiata d’Italia ha vissuto una lunga storia con Alicia Bosco, con cui oggi avrebbe mantenuto ottimi rapporti.

Paolo e Clizia hanno 11 anni di differenza, ma a quanto pare l’età non sarebbe affatto un problema per i due che – nonostante le scommesse delle malelingue – continuano a vivere la loro storia d’amore senza curarsi di critiche e giudizi altrui.