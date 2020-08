Daniele Scardina è intenzionato a riconquistare Diletta Leotta e ha smentito le indiscrezioni sul tradimento.

Tra Daniele Scardina e Diletta Leotta la storia d’amore è naufragata senza spiegazioni e senza clamori. A riprova del fatto che i due si sarebbero lasciati vi è anche il fatto che entrambi siano partiti per vacanze separate, entrambi in Sardegna.

Scardina: la confessione

A quanto pare lo stesso Daniele Scardina avrebbe confidato a Gabriele Parpiglia di essersi recato in Sardegna per tentare di riconquistare Diletta Leotta. Il pugile ha smentito di aver tradito la conduttrice (voce circolata molto insieme al rumor sulla rottura) e ha confessato anche di essere profondamente innamorato di lei. Diletta Leotta dal canto suo continua a godersi le vacanze in Sardegna al femminile – è partita con alcune amiche – e quando le è stato chiesto del pugile ha liquidato la domanda affermando: “Una storia troppo importante per parlarne così”.

Insomma, nessuno dei due per il momento ha confessato cosa sia successo tra loro e in tanti sperano di vederli presto di nuovo insieme.





In un primo momento Scardina era volato a Ibiza, mentre adesso si trova in Sardegna (ma in un luogo diverso da quello in cui la conduttrice sta trascorrendo la vacanza).

I due torneranno insieme? Per il momento sui social tutto tace e non ci sono tracce del fatto che i due si siano rivisti. L’ex coppia aveva trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e fino ad un mese fa, sui social, apparivano più felici ed innamorati che mai. Secondo i rumor sarebbe stata la Leotta ad allontanarsi dal pugile, ma sul motivo è mistero.