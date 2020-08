Ed Sheeran sarà presto papà: la moglie del cantante, Cherry Seaborn, è in attesa del loro primo figlio.

Ed Sheeran sarà presto papà: lui e la moglie Cherry Seaborn hanno sempre preferito mantenere la massima riservatezza sulla loro vita privata, ma a quanto pare le voci riguardanti la gravidanza della moglie del cantante sarebbero sempre più insistenti.

Ed Sheeran papà: i dettagli

Anche se i due diretti interessati per il momento non hanno fornito conferme in merito all’arrivo del loro primo bebè, un’indiscrezione sempre più insistente sulla gravidanza di Cherry Seaborn sembra confermarlo. La moglie di Ed Sheeran aspetterebbe il suo primo figlio, atteso per settembre. Amica d’infanzia di Sheeran, Cherry Seaborn è convolata a nozze col cantante nel 2018 e da allora i due hanno sempre vissuto la loro vita privata con il massimo riserbo.

Stando al rumor in circolazione la quarantena per l’emergenza Coronavirus avrebbe consentito alla coppia di vivere la gravidanza in disparte, lontano da occhi indiscreti. I familiari più intimi sarebbero stati informati della notizia e non vedrebbero l’ora che arrivi il piccolo (o la piccola).



Ed Sheeran e sua moglie (di professione consulente finanziaria) avrebbero acquistato una bella casa immersa nella campagna, e a proposito dei suoi progetti futuri era stato lo stesso cantante ad affermare di desiderare presto dei figli: “Se immagino la mia felicità, è così: vivere in campagna, avere una marea di figli che mi corrono intorno, una moglie al mio fianco, scrivere canzoni ogni giorno per altri, poi andare a prendere i bambini a scuola”, aveva confessato Sheeran prima delle nozze.