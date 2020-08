Edoardo Vianello è stato ospite a Io e Te, ma Pierluigi Diaco gli ha chiesto di non parlare della morte di sua figlia.

Edoardo Vianello è stato ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, dove chiunque si sarebbe aspettato che parlasse di sua figlia Susanna (scomparsa ad aprile 2020 per un cancro fulminante). A sorpresa però, lo stesso conduttore gli ha chiesto di non parlarne.

Edoardo Vianello: la figlia morta

La scomparsa della speaker radiofonica Susanna Vianello ad appena 49 anni è stata straziante: ad aprile, dopo appena un mese dalla diagnosi di tumore, la donna è morta. Suo padre è stato ospite a Io e Te, ma Pierluigi Diaco gli ha chiesto di non parlare del terribile dramma che ha stravolto la sua vita: “Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlare del tuo dolore in televisione”, ha affermato il conduttore.

Diaco ha voluto rispettare forse una volontà che Vianello gli ha espresso nel dietro le quinte del programma? La verità non è data sapere. Contro ogni previsione la puntata con Edoardo Vianello è stata la più seguita della stagione, e ha ottenuto infatti l’11.7% di share e una media di 1.353.000 telespettatori.



Edoardo Vianello ha ripercorso la sua lunga carriera e il suo matrimonio con Elfrida Ismolli, anche lei ospite in studio. Susanna Vianello era nata dall’unione del cantante e l’ex compagna Wilma Goich. “Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta”, ha dichiarato il cantante all’indomani della sua tragica perdita.