Emanuela Folliero al mare: 55 anni e un fisico perfetto

Emanuela Folliero ha condiviso una foto al mare e ha mostrato il suo fisico perfetto a 55 anni.

Emanuela Folliero, cha si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante, ha condiviso una foto al mare e ha conquistato il web. La conduttrice ha 55 anni ed un fisico perfetto, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La donna si sta godendo le sue vacanze e condivide con i suoi follower dei momenti di quotidianità.

La bellezza della donna è sempre stata evidente, ma quello che hanno notato tutti gli utenti è che l’età sembra non passare per lei e i segni del tempo non ci sono. La conduttrice ha sfoggiato un corpo davvero mozzafiato, che ha incantato tutti.

Emanuela Folliero al mare

Emanuela Folliero, che si è scagliata contro gli immigrati, si sta godendo le sue vacanze al mare, con un fisico perfetto e tanta ironia. La storica annunciatrice di Rete 4 ha mostrato il suo fisico mozzafiato, attirando tantissimi commenti. La donna è davvero bellissima e molti utenti hanno sottolineato che è ancora meglio delle ventenni. La sua età le ha donato un fascino davvero unico, arricchito da un corpo scultoreo che mantiene con grande cura.

Quale sarà il suo segreto di bellezza? Perché più passa il tempo e più riesce a diventare bella.





La donna ha dimostrato di avere anche molta ironia. Emanuela Folliero ha condiviso questa foto sotto un ombrellone, chiedendo ai follower: “Frangia si o frangia no?“.

Tra gli hashtag scelti si nota #maisulserio, che fa capire che la conduttrice è sempre pronta a fare ironia, anche su se stessa. Oltre alla sua simpatia, però, tutti i follower hanno notato il suo meraviglioso fisico, che sembra voler sfidare le leggi della natura. Emanuela Folliero in bikini è davvero una bomba, con le sue curve mozzafiato e il suo grandissimo fascino. La foto ha ottenuto un successo davvero incredibile e se lo merita davvero tutto.