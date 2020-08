Fabrizio Corona ha rivelato che suo figlio, Carlos Maria Corona, ha avuto problemi psicologici mentre lui era in carcere.

Fabrizio Corona ha confessato che suo figlio, Carlos Maria Corona (da poco diventato maggiorenne) avrebbe avuto problemi psicologici dovuti al suo ritorno in carcere e all’assenza di rapporti con la madre, Nina Moric.

Carlos Maria Corona: i problemi psicologici

In occasione del 18esimo compleanno di suo figlio, Carlos Maria, Fabrizio Corona ha confessato che in passato il ragazzo avrebbe avuto dei problemi psicologici dovuti all’incarcerazione del padre e al rapporto con la madre (la modella croata Nina Moric), che per anni ha lottato per l’affidamento congiunto del bambino. “L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo.

Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto”, ha rivelato Corona, aggiungendo anche che oggi che la famiglia è tornata ad essere riunita i problemi di Carlos Maria sembrerebbero essere risolti e che insieme sarebbero più felici che mai.



In passato Nina Moric ha più volte difeso suo figlio dagli haters mentre l’ex Re dei paparazzi l’ha sempre coinvolto nelle sue dirette via social, speso attirandosi contro critiche e polemiche. Carlos ha festeggiato i suoi 18 anni con la madre e il padre, a cui oggi sarebbe estremamente legato.