Federica Panicucci pronta alle nozze? La data e i dettagli

Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano?

Dopo anni d’amore e dopo la fine di un primo matrimonio (quello con il padre dei suoi figli, Mario Fargetta) Federica Panicucci sarebbe pronta a convolare nuovamente a nozze. La conduttrice di Mattino Cinque e il fidanzato sembrano essere più innamorati che mai e i presupposti per un’unione lunga, felice e spensierata sembrano esserci tutti. Sempre secondo il rumor l’emergenza Coronavirus avrebbe messo un freno ai preparativi per le nozze, la cui data sarebbe stata rimandata a dopo la fine della nuova stagione di Mattino 5.

La conduttrice non ha mai fatto segreto di aver sofferto per la fine del suo matrimonio con Fargetta, e proprio per questo aveva affermato di non sentire il bisogno di un altro matrimonio con Bacini, nonostante lui sia l’amore della sua vita.

Oggi a quanto sembra Marco Bacini avrebbe anche un ottimo rapporto con i due figli della conduttrice, Sofia e Mattia, che passano molto del loro tempo in compagnia della conduttrice e del suo compagno.

La conduttrice in passato non ha fatto segreto del fatto che lei e Bacini vorrebbero sposarsi, e a proposito del rapporto con il compagno ha detto: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale”.