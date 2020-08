I motivi per cui Ilaria D'Amico ha deciso di dire addio al calcio dopo 23 anni.

Ilaria D’Amico dice ufficialmente addio al calcio, dopo 23 anni. La giornalista, che ha lavorato per 18 anni per Sky, ha deciso di chiudere il suo rapporto con lo sport per dedicarsi a progetti nuovi e diversi. Lo ha rivelato lei stessa, durante un’intervista al Corriere Della Sera, a cui ha svelato i motivi dietro questa scelta così drastica.

Il pubblico sarà sicuramente molto deluso, perché ormai il suo era un volto associato al calcio.

Ilaria D’Amico addio al calcio

La scelta di Ilaria D’Amico, per quanto drastica, non è stata per niente improvvisa. La donna ci ha pensato per lungo tempo e il periodo del lockdown è stato decisivo per portarla in questa direzione. La conduttrice ha spiegato che è pronta a voltare pagina e dedicarsi ad un nuovo programma televisivo, nel campo dell’informazione.

“Con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla” ha spiegato Ilaria D’Amico.





Dopo ben 23 anni di trasmissioni sportive, la conduttrice vuole mettersi in gioco con nuovi progetti, soprattutto nel campo dell’informazione.

“L’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso” ha spiegato la conduttrice. Per lei si tratta di un nuovo inizio. “Saper ascoltare per poi far emergere un’opinione. Non tollero l’urlo becero ma non mi piace neanche la tv dei carini, quelli che stanno in mezzo” ha aggiunto. La D’Amico ha spiegato che il compagno Gigi Buffon ha accolto la sua decisione e lo ha definito un “supporter” di ogni sua scelta.