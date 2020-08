Marika Pellegrinelli in topless sulle coste della Spagna.

Estate bollente per Marica Pellegrinelli. L’ex moglie del cantante Eros Ramazzotti ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Maiorca. Ha deciso, questo anno, di godersi al pieno il periodo estivo e il caldo sole spagnolo. Lo fa mettendosi in topless.

La donna, c’è però da dire, non scende mai nel volgare. Tante sono le foto che la bellissima modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nulla da dire. Ha un fisico perfetto, atletico e tiene molto alla sua pelle. Come lei stessa ha detto in alcune story, infatti, non possono mai mancare l’olio per il corpo e il pettine per i capelli.

Marika Pellegrinelli in topless

Marika Pellegrinelli sa come attirare su di se l’attenzione. Negli ultimi giorni ha pubblicato una foto su Instagram che, nel giro di pochi minuti, è diventata virale. Tanti sono stati i commenti e i like a favore. Nello scatto appare in topless, senza reggiseno appunto. Ha solamente uno slip colore carne e due collanine al collo. Sta passando le sua vacanze sulle coste iberiche con un uomo misterioso.

La Pellegrinelli, infatti, vuole stare lontana da eventuali gossip e occhi indiscreti. Dopo la fine della sua relazione con Charley Vezza, secondo alcune indiscrezioni, pare che ci sia un flirt con l’ex calciatore Marco Borriello. Ad oggi, c’è da dire, Marika non ha mai ne smentito ne confermato questa notizia di gossip rosa. Intanto si gode l’estate in tranquillità e circondata da amore e affetto.