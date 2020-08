Non è stato tutto rose e fiori al 71esimo compleanno del Principe Carlo: il retroscena su Meghan, Kate, Harry e William.

Nell’autobiografia “non autorizzata” Finding Freedom (dedicata alla storia dei due ex duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle) sarebbero emersi inaspettati retroscena riguardanti l’ultimo compleanno del Principe Carlo trascorso in famiglia, lo scorso 14 novembre.

Il compleanno di Carlo: i retroscena

Il 14 novembre 2019 Kensington Palace ha festeggiato i 71 anni del principe Carlo, e sugli account ufficiali di corte sono stati diffusi alcuni scatti della famiglia al completo, in posa come da tradizione. Peccato però che secondo quanto riportato da Finding Freedom, non ci sarebbe stato nulla da ridere quel giorno: le tensioni tra Harry e suo fratello William, così come quelle tra le mogli Kate e Meghan Markle, sarebbero state alle stelle.

I problemi tra i due fratelli sono stati ammessi da entrambi in prima persona e secondo i rumor in circolazione dopo la fuga di Harry e Meghan negli States, la spaccatura sarebbe diventata insanabile. “Siamo fratelli, lo saremo sempre. Siamo sicuramente su strade diverse al momento, ma io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”, aveva confessato Harry sul suo rapporto col fratello.



Secondo i rumor in circolazione Harry non avrebbe ancora trovato la propria stabilità nella sua nuova vita a Los Angeles, e per il momento l’unica con cui avrebbe un confronto diretto e profondo sarebbe la cognata Kate Middleton (con cui ha sempre avuto un buon rapporto). I due ex duchi del Sussex non fanno ritorno a Londra da mesi anche a causa dell’emergenza Coronavirus in atto.