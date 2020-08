Patrizia De Blanck ha rivelato i dettagli inediti della sua vita sotto le lenzuola con Alberto Sordi.

Patrizia De Blanck ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata: tra i numerosi amanti della contessa vi sarebbe stato anche il mito della comicità romanesca Alberto Sordi. A confessare i dettagli sulla vita sotto le lenzuola con lui è stata la stessa contessa.

Patrizia De Blanck e Sordi: la rivelazione

Che Patrizia De Blanck e Alberto Sordi abbiano avuto una lunga liaison è cosa nota: la contessa ha raccontato più volte dettagli sul rapporto con l’attore e non ha risparmiato anche i dettagli piccanti sulla loro vita sotto le lenzuola. La De Blanck ha rivelato che a letto Alberto Sordi sarebbe stato un “tradizionalista” e che una sera lei avrebbe ordinato dello champagne per cercare di farlo abbandonare alle sue fantasie (con scarsi risultati).

“Con Sordi ho fatto le più pazze risate. (…) A furia di ridere siamo caduti dal letto. Non per la passione ma per le risate perché lui raccontava le cose e io ridevo, era più la risata che la tromb*ta”, ha confessato la De Blanck. La storia tra i due sarebbe durata solo alcuni mesi e a quanto affermato dalla contessa si sarebbe conclusa perché Sordi era “sposato” col suo lavoro, mentre lei avrebbe richiesto maggiori attenzioni.





La contessa – madre di Giada De Blanck – ha conservato uno splendido ricordo delle sue vicissitudini con Alberto Sordi (che sarebbe stato solo uno dei suoi numerosissimi amanti). Alle sue passate laison la contessa ha anche dedicato il suo libro “A letto col diavolo”, dove ha svelato importanti dettagli sulle relazioni amorose avute all’epoca della sua gioventù.