Romina Power con i capelli corti, i fan: “Irriconoscibile”

Romina Power non ha sempre avuto una chioma liscia e fluente: da giovanissima la cantante sfoggiava i capelli corti.

Romina Power ha condiviso con i fan uno scatto di quando era giovanissima e con i capelli corti. Nel corso degli anni la cantante ha fatto della sua chioma liscia e fluente una sorta di marchio di fabbrica che l’ha sempre resa immediatamente riconoscibile.

Con i capelli corti i fan hanno stentato a riconoscerla.

Romina Power: i capelli corti

In tanti hanno quasi stentato a riconoscere Romina Power che sui social ha mostrato uno scatto di quando era giovanissima e con i capelli corti, alla mascolina. L’attrice da anni è solita sfoggiare una lunga chioma liscia, e in molti sui social sono abituati a vederla sempre e solo così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 8 Ago 2020 alle ore 3:46 PDT







Nonostante i fan abbiano stentato quasi a riconoscere Romina non sono mancati i commenti di lode nei suoi confronti, e in tanti hanno lodato la bellezza della cantante (oggi 68enne). Romina ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella tenuta di Cellino San Marco.

In una casa poco distante dalla sua erano presenti l’ex marito, Al Bano Carrisi, e la sua compagna Loredana Lecciso (con cui non sarebbe mai corso buon sangue).

La cantante ha avuto 4 figli con Al Bano e infatti durante la quarantena a farle compagnia è sempre stato presente Yari (unico figlio maschio avuto dai due cantanti). Romina e Al Bano oggi avrebbero un rapporto pacifico e finalizzato al lavoro nella musica, ma il cantante sarebbe sereno insieme a Loredana Lecciso.