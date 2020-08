Sammy Hassan è tornato con l’ex moglie? L’avvistamento

Sammy è tornato insieme all'ex moglie? Dopo l'avvistamento l'ex fidanzato di Giovanna ha preso parola in merito.

Sammy Hassan e la sua ex moglie, Elena Cat, sono stati avvistati mentre erano in procinto di partire insieme per le vacanze estive. Dopo l’avvistamento (e il naufragio della storia tra Sammy e Giovanna) ha iniziato a circolare il rumor che i due potessero aver avuto un ritorno di fiamma.

Sammy e l’ex moglie di nuovo insieme?

Sammy Hassan ed Elena Cat sono stati avvistati di nuovo insieme, fatto che ha alimentato i rumor a più non posso a proposito di un presunto ritorno di fiamma tra i due. A quanto pare però le cose non starebbero così: lo stesso Sammy ha spiegato che tra lui ed Elena le cose starebbero in un certo modo per il bene del loro bambino, a cui entrambi sono estremamente legati.





“Volevo smentire quello che sta circolando in questi giorni, ovvero che io non sono tornato con Elena, mamma di mio figlio. Se ci dovessi tornare ve lo direi anche volentieri (…) Non starei facendo nulla di illegale, starei eventualmente tornando con la mamma di mio figlio e lui sarebbe felicissimo, ma non è così.

Io e lei siamo separati legalmente (…) ma abbiamo un obiettivo comune (…) Abbiamo deciso, in questo anno particolare di pandemia e di stress per tutti, di dare una boccata d’aria a nostro figlio. Ed è stata una scelta bellissima, perché Christianino è felicissimo”, ha spiegato Sammy in uno sfogo via social. Lui e la modella sarebbero dunque partiti insieme solo per consentire al bambino di stare con entrambi i genitori e di vivere le vacanze all’insegna dell’affetto e della famiglia.