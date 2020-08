Barbara D'Urso mostra il suo fidanzato su Instagram e stupisce tutti.

Barbara D’Urso presenta il fidanzato su Instagram ma la foto spiazza i fan, perché non è esattamente come lo immaginavano. La conduttrice è molto amata non solo per la sua bravura e la sua bellezza, ma anche per il suo carattere solare e autoironico.

La sua vita sentimentale è sempre rimasta un po’ avvolta nel mistero, soprattutto negli ultimi anni, ma i fan vorrebbero sapere qualcosa in più. La donna continua a condividere foto sui social, ma in nessuna di queste c’è mai stato il suo presunto compagno di vita.

Barbara D’Urso presenta il fidanzato

Barbara D’Urso è davvero la regina dell’estate su Instagram e continua a condividere scatti che conquistano i fan.

La presentatrice si sta godendo le meritate vacanze, prima di ripartire a settembre con tutti i suoi programmi su Canale 5. La D’Urso ha sempre il sorriso sulle labbra, anche quando viene presa di mira dagli haters, e si diverte a condividere i momenti di quotidianità sul suo profilo social. Uno di questi è stato proprio lo scatto che sta facendo discutere, in cui si presenta con il suo fidanzato.





La foto ritrae la conduttrice senza trucco, piuttosto stanca, in un grande letto con le lenzuola bianche. Accanto a lei un cagnolino di peluche, che Barbara D’Urso ha voluto presentare a tutti i suoi fan come se fosse il suo nuovo fidanzato.

Una foto che è come una frecciata per tutte le persone che continuano ad attribuirle flirt e storie d’amore, mentre lei si sta godendo le vacanze ed è felicemente single. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta la sua autoironia, giocando un po’ con i suoi follower.