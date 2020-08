Belen Rodriguez si sfoga su Instagram con una frecciata a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram, con un commento che sembra essere rivolto proprio a Stefano De Martino e alla loro rottura. La crisi profonda in cui è sprofondata la coppia per il momento non ha motivazioni, o meglio non sono state ancora rese note, ma la showgirl argentina fa sempre pensare che la colpa sia del ballerino.

Cosa è accaduto realmente non si sa, ma Belen sembra essere davvero molto arrabbiata, tanto che le parole che ha scritto sembrano una frecciata proprio per De Martino.

Belen Rodriguez si sfoga

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza con i suoi amici, la sua famiglia e il piccolo Santiago. La Rodriguez è molto tesa per la situazione che sta vivendo, anche se cerca in tutti i modi di rilassarsi durante le vacanze, con l’aiuto delle persone che ama.

Sotto un suo scatto è apparso un commento che si riferisce all’addio con Stefano De Martino: “Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!“. La showgirl argentina ha prontamente risposto: “Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?“. La Rodriguez è sicura di ciò che ha deciso, tanto che ha commentato l’intervista di Maria De Filippi cantando una canzone in cui sottolinea che non è disposta a perdonare.





“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore.

Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte” aveva spiegato Belen Rodriguez.