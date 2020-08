Bob Sinclar contro il distanziamento sociale: “Non togliamo la libertà di ballare”.

Nel corso degli ultimi giorni, in Italia il numero dei contagiati da coronavirus sta crescendo sensibilmente. In molti stanno iniziando ad avere paura di un secondo lockdown. Nel frattempo, in alcune regioni, i governatori, per cercare di arginare il contagio, hanno emanato alcune ordinanze restrittive.

Tra i provvedimenti più severi, per esempio, c’è quello della chiusura di alcune discoteche. Nelle ultime ore, però, su tutti i social si è scatenata una polemica sulle parole del famosissimo deejay Bob Sinclar, rilasciate in occasione di un’intervista a Repubblica. “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici?. La regola è ‘goditi l’attimo’.

Non ho un consiglio migliore”.





L’opinione di Bob Sinclar

Le parole usate dal famoso deejay sono davvero dure. L’opinione pubblica, a tal riguardo, si è divisa tra chi condivide il discorso e chi, invece, lo critica. Non è finita qui. Bob Sinclar ha anche parlato di un eventuale secondo lockdown in autunno. non è tutto, perché Sinclar offre anche la sua chiave di lettura sul peso che un eventuale nuovo lockdown potrebbe avere sul settore, non solo di entità economica, ma anche sociale. Per il producer si tratterebbe di: “Un disastro non solo per l’economia, ma per lo stile di vita di tutti”. Ha poi aggiunto: “Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare”.