Paura per Francesca Cipriani: la showgirl si è sottoposta al tampone per il Coronavirus.

Francesca Cipriani avrebbe accusato alcuni problemi di salute e quindi, temendo il peggio, si sarebbe sottoposta al tampone per il Coronavirus il cui esito sarebbe stato però negativo.

Francesca Cipriani: il tampone per il Coronavirus

Francesca Cipriani ha confessato di aver avuto “tanta paura” nell’attesa dell’esito del tampone per il Coronavirus.

La showgirl vi si sarebbe sottoposta dopo aver riscontrato alcuni problemi di salute, ma tutto fortunatamente si sarebbe risolto per il meglio (e l’esito del tampone sarebbe stato negativo). Nelle scorse settimane la Cipriani ha vissuto anche un’altra brutta disavventura: un vigile avrebbe bloccato un suo servizio fotografico osé all’aperto e le avrebbe quasi fatto una multa (che la showgirl è riuscita a evitare assicurando che si sarebbe trattato di un servizio realizzato per lavoro).





Oggi la showgirl è single e ha affermato di esser sempre stata molto sfortunata in amore. Recentemente ha confessato di aver invitato a uscire la star di Daydreamer Can Yaman, che però non avrebbe mai risposto ai suoi messaggi per un eventuale appuntamento.

Francesca Cipriani riuscirà mai a trovare l’uomo giusto?

Per quanto riguarda il fronte lavorativo si vocifera invece che la showgirl potrebbe prendere parte molto presto (come ospite) alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi insieme alla vecchia conoscenza Giucas Casella. Sarà vero? Il programma prenderà il via nei prossimi mesi ma a condurlo non sarà più Alessia Marcuzzi, che invece sarà al timone di Temptation Island Vip.