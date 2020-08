Cristel Carrisi si cancella dai social: problemi con Al Bano?

Cristel Carrisi ha litigato con il padre? Senza fornire spiegazioni ha cancellato i suoi profili social.

Cristel Carrisi ha cancellato i propri profili social nonostante sia in vacanza con la sorella, Romina Jr, e nonostante fosse molto presente sui canali online così come il resto della sua famiglia. La ragazza ha litigato con il padre?

Cristel si cancella dai social

Senza fornire spiegazioni Cristel Carrisi ha cancellato i propri profili social. Il motivo al momento non è dato sapere, ma secondo i rumor in circolazione la ragazza avrebbe avuto delle discussioni con il padre Al Bano. Lei e l’altra figlia del cantante, Romina Jr, hanno trascorso le vacanze insieme ma non si sono mai mostrate a Cellino San Marco, dove invece Al Bano e la loro madre, Romina Power, hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Neanche il cantante di Cellino ha fornito spiegazioni in merito alla questione, e finora le ultime cose da lui dette su Cristel riguardavano solo la grande gioia di diventare presto nonno (lei è mamma dei piccoli Kay e Cassia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019).



Cristel Carrisi è sempre stata molto legata alla sua famiglia, ad esclusione della compagna del padre Loredana Lecciso (che ha volutamente deciso di non invitare al proprio matrimonio con Davor Luksic). Loredana Lecciso le aveva fatto i migliori auguri e si era detta d’accordo con lei sulla scelta di non invitarla. “Le cose sono molto più tranquille, quello è un momento loro. Io ho rispettato gli equilibri della mia famiglia, a cui tengo tanto e che non voglio scalfire di una virgola”, ha affermato la Lecciso sul mancato invito al matrimonio.