Nell'anniversario della scomparsa di Nadia Toffa Davide Parenti ha rivelato un aneddoto inedito sulla prima volta che si sono visti.

L’autore de Le Iene Davide Parenti ha ricordato nell’anniversario della morte della conduttrice come, al suo primo colloquio come inviata, la mandò via credendo che non ce l’avrebbe fatta.

Davide Parenti: il colloquio di Nadia Toffa

Davide Parenti ha rivelato un aneddoto inedito sulla vita di Nadia Toffa: l’autore televisivo mandò via la giovane inviata nel 2008, quando la vide per la prima volta per un colloquio.

“Eravamo in piena recessione e sulle produzioni televisive iniziarono grandi tagli. Lei aveva un piccolo stipendio (da un emittente locale di Brescia) e avrebbe ‘provato’ alle Iene senza nessuna certezza di farcela. Non mi sembrava una grande idea. Mi disse che aveva una Panda a metano e 5.000 euro da parte e che con quella cifra sarebbe potuta sopravvivere un anno e mezzo. Così determinata non poteva non farcela”, ha raccontato l’autore televisivo con profonda ammirazione per la conduttrice scomparsa.

Parenti ha anche affermato che proprio la determinazione di Nadia Toffa sarebbe stata senza dubbio la qualità che lo ha maggiormente colpito: la conduttrice non si sarebbe data per vinta neanche difronte ai casi più difficili, che anzi erano quelli che la stimolavano di più. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa Davide Parenti e gli altri colleghi delle Iene hanno organizzato uno speciale dedicato alla conduttrice, contenente servizi e video inediti sulla sua carriera nel mondo della tv.

Nadia Toffa è scomparsa il 13 agosto 2019 dopo aver lottato per quasi due anni contro una grave forma di cancro.