Gemma Galgani conferma la rottura con Sirius: “Devo affrettarmi”

Storia finita tra Gemma Galgani e Sirius? La risposta della dama a un commento di un suo fan sui social.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno trascorso le vacanze separati, fatto che ha alimentato le voci su una presunta “rottura” tra i due (che a Uomini e Donne avevano manifestato l’intenzione di conoscersi meglio). Per la prima volta la dama ha preso la parola in merito alla questione.

Gemma Galgani: la conferma della rottura

In tanti via social hanno chiesto a Gemma di fornire delucidazioni in merito alla sua storia con Sirius, il 26enne ufficiale della marina che l’ha corteggiata nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Per la prima volta dopo mesi la dama torinese ha risposto a un commento di un fan con una frase che sembra confermare la fine di qualsivoglia rapporto col giovanissimo cavaliere.

Il fan le ha scritto che presto avrebbe incontrato “la stessa per la sua vita”, e Gemma ha risposto: “Tutti la dobbiamo incontrare, io come voi, ma devo affrettarmi”. Dunque è fuor di dubbio che Gemma non ritenga Nicola l’amore per la vita, e infatti la dama torinese – escluso un avvistamento a Roma all’indomani del programma – non è mai più stata beccata col cavaliere.



Nicola ha trascorso le vacanze in solitaria e in compagnia di qualche amico, e anche lui ha evitato di chiarire le vicissitudini della liaison. La relazione tra i due è stata molto criticata a Uomini e Donne in particolar modo per la differenza d’età tra Gemma e il cavaliere (di oltre 40 anni). L’ex compagno di Gemma, Giorgio Manetti, aveva affermato anche che a suo avviso quella tra i due sarebbe stata una farsa, studiata a tavolino unicamente per ingannare il pubblico del dating show.