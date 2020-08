Jane Lynch ha speso parole di profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex collega Naya Rivera.

Jane Lynch, interprete di Sue Sylvester in Glee, ha ricordato l’ex collega e amica Naya Rivera, scomparsa il 13 luglio dopo aver messo in salvo il figlio di 4 anni su una barca nel lago Piru.

Jane Lynch, il ricordo di Naya Rivera

La scomparsa prematura e drammatica di Naya Rivera ha colpito il mondo intero: l’attrice, stremata dalle forze, si è lasciata cadere in acqua dopo aver assicurato il figlio Josey su una barca, durante una gita sul lago Piru. L’ex collega di Glee Jane Lynch ha ricordato con affetto Naya Rivera, e ha affermato: “Era una forza della natura ed è solo straziante e straziante che se ne sia andata”.



Oltre a lodare le doti artistiche di Naya Rivera, Jane Lynch ha anche ricordato come l’attrice fosse diventata amica di sua nipote Megan, che ha lavorato sul set di Glee come assistente. Sarebbe stata proprio Megan a dirle che “con Naya ti sentivi come se qualcuno ti coprisse le spalle”. Dopo che è stata annunciata la scomparsa di Naya Rivera in tanti se la sono presa con le ex colleghe di set dell’attrice per non aver espresso apertamente il loro cordoglio via social.

In particolare Lea Michele – con cui sembra che Naya Rivera non avesse mai avuto una grande simpatia – è stata travolta da una vera e propria bufera via social, e a seguire la stessa attrice ha replicato affermando che avrebbe preferito vivere il suo dolore in privato e senza condividerlo con il resto del mondo.