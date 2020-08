Lady Diana era solita indossare due orologi, e una fonte a lei vicina ha rivelato perché.

Lady Diana è scomparsa nel 1997 ma ancora oggi sono in tanti a ricordare la principessa triste per la sua umanità e la sua classe. In tanti avranno notato il fatto che la Principessa indossasse spesso due orologi, e una fonte a lei vicina ha spiegato perché.

Lady Diana: l’abitudine degli orologi

Sembra piuttosto insolito che una principessa indossi nelle occasioni ufficiali ben due orologi, ma a svelare il mistero dietro la stramba abitudine di Lady D ci ha pensato una fonte a lei vicina. A quanto pare la Principessa sarebbe stata solita indossare il suo orologio insieme a quello dell’allora marito, il Principe Carlo, che durante le sue partite a Polo glielo affidava per evitare che si rompesse.

Invece che metterlo nella borsetta Diana lo indossava al polso, accanto al suo, come fosse un gesto d’affetto nei confronti del principe.





Il matrimonio, com’è noto, andò a rotoli già durante la luna di miele: Carlo aveva una relazione con Camilla Shand, quella che oggi è sua moglie, e Diana visse tanto male il tradimento da aver persino tentato di togliersi la vita.

Diana viveva per i suoi due bambini, Harry e William, che oggi stanno cercando di seguire le orme della madre nelle loto attività solidali e di volontariato. Diana Spencer è scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997 e sulla sua morte sono ancora molte le ipotesi e le elucubrazioni (come il fatto che la principessa si sarebbe potuta salvare o che l’incidente sia stato organizzato appositamente per causarne la morte).