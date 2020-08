Il dramma di Lady Gaga: la cantante ha confessato di assumere degli psicofarmaci per via dei suoi disturbi psicologici.

Lady gaga non ha mai fatto segreto di aver avuto e di soffrire ancora per problemi psicologici anche gravi. La cantante ha confessato di assumere degli psicofarmaci che la aiuterebbero a gestire meglio la cosa e ha affermato di aver dedicato alla questione la sua canzone 911.

Lady Gaga: gli psicofarmaci

Lady Gaga non ha mai fatto segreto di aver sofferto molto per continui problemi psicologici che avrebbero minato la sua carriera nel mondo della musica e il suo privato. Oggi la cantante avrebbe trovato un rimedio in un farmaco, l’olanzapina, un antipsicotico che la aiuterebbe a tenerli sotto controllo. “So di avere dei problemi psicologici e so che talvolta questi disagi mentali mi rendono disfunzionale come essere umano”, ha dichiarato la cantante.

Lady Gaga ha dedicato ai suoi problemi psicologici la canzone 911, e come sempre ci ha tenuto a spiegare ai suoi fan che spesso patologie di questo tipo sarebbero del tutto normali e non ci sarebbe nessun motivo per sentirsi discriminati o in imbarazzo.



Lady Gaga soffre anche di una rara forma di fibromialgia, una malattia molto grave ma difficile da diagnosticare, e che in passato avrebbe impedito alla cantante di esibirsi come previsto nelle date dei suoi concerti in giro per il mondo. La cantante è da sempre impegnata in cause umanitarie ed attivismo: oltre che contro gli episodi razzisti si è battuta contro le discriminazione per i movimenti LGBTQ e contro il governo degli Stati Uniti nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

Oggi Lady Gaga non è solo apprezzata nel mondo della musica ma anche come icona della moda, attivista e filantropa.