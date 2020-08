Marco Bocci presenta la sua mamma, i fan: “Uguali!”

Marco Bocci presenta la sua adorata mamma ai fan dei social: l'attore ha festeggiato il suo compleanno in famiglia.

Il 4 agosto 2020 Marco Bocci ha spento 42 candeline e ha festeggiato rigorosamente in famiglia. A sorpresa l’attore ha presentato ai fan dei social sua madre e ha scritto un tenero post in suo onore.

Marco Bocci: la mamma

Per Marco Bocci la famiglia è la cosa più importante: con Laura Chiatti, i due figli Enea e Pablo e la mamma, l’attore ha spento 42 candeline. Sui social ha mostrato ai fan sua madre e ha scritto: “Bellezza mia”. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra l’attore e sua madre, mentre Laura Chiatti ha scritto teneramente: “La mamma”, con l’emoticon di un cuoricino rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal in data: 11 Ago 2020 alle ore 9:44 PDT







Tutto procede a gonfie vele tra l’attore e sua moglie, che oggi sono più uniti e felici che mai.

Laura Chiatti ha fatto delle confidenze piccanti sulla loro vita sotto le lenzuola e ha confessato che i rapporti si sarebbero drasticamente ridotti dopo la nascita dei due figli: “Quando poi ci sono i figli tutto un po’ cambia, diciamo che invece di due al giorno diventano due la settimana”, ha dichiarato l’attrice.

Durante l’estate anche Laura Chiatti ha festeggiato il suo compleanno (il 15 luglio) e per l’occasione ha organizzato un party a tema rainbow con amici vip, colleghi e parenti.

L’attrice, sempre più bella, sui social ha fatto il pieno di like per i suoi scatti sensuali via social (spesso realizzati proprio da suo marito Marco Bocci).