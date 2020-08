Melissa Satta ha rivelato per la prima volta cosa l'avrebbe spinta a riconciliarsi con suo marito, Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme dopo aver vissuto un momento di crisi durante il quale avevano deciso di vivere da separati. La showgirl ha rivelato i motivi che l’avrebbero spinti a tornare insieme.

Melissa Satta: la crisi superata

Oggi tutto sembra scorrere liscio come l’olio tra Melissa Satta e suo marito, Kevin Prince Boateng. I due si godono le vacanze estive in compagnia del figlio Maddox, e la showgirl ha rivelato anche che non le dispiacerebbe avere un altro bambino. Alla base della rottura ci sarebbero state le difficoltà legate alla lontananza, spesso dovuta ai rispettivi impegni di lavoro della coppia. “Non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro”, ha affermato Melissa Satta sulla sua decisione di tornare insieme al calciatore, con cui è convolata a nozze nel 2016.

La showgirl ha dichiarato che avrebbe messo da parte i rancori per tentare di nuovo a stare insieme a lui, innamorata come un tempo. A quanto pare la sua scelta avrebbe funzionato, perché oggi i due appaiono davvero inseparabili. Per il loro anniversario Boateng le avrebbe fatto dono di un mazzo di rose rosse, e inoltre i due hanno trascorso insieme le vacanze estive tra siparietti comici e familiari.

La showgirl ha assicurato che desidererebbe un fratellino o una sorellina per il piccolo Maddox, e che il progetto potrebbe di un altro bebè potrebbe realizzarsi tra non molto tempo. Insomma, con Boateng l’amore è ancora forte come un tempo, e chissà quali novità ci saranno in futuro per la coppia!