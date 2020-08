Michelle Hunziker è l'unica vip che ama i paparazzi.

Michelle Hunziker stupisce tutto il pubblico per essere l’unica vip che ama i paparazzi. La conduttrice ha spiegato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con i fotografi, anche se spesso invadono la sua privacy e quella delle altre celebrità.

La showgirl svizzera non alcun problema nei loro confronti, anzi apprezza molto il suo lavoro. Probabilmente la conduttrice è consapevole che gran parte del successo dei personaggi famosi è dovuto alle tante foto scattate dai paparazzi, che continuano a far parlare di loro.

Quando Michelle Hunziker viene intercettata dai paparazzi, in qualsiasi tipo di situazione, invece di reagire con rabbia, come spesso fanno molti suoi colleghi, regala sempre un sorriso alla macchina fotografica.

La donna è ben felice di essere fotografata, visto che è un personaggio noto e di conseguenza sa che funziona proprio in questo modo. La conduttrice di Striscia La Notizia ha un sorriso pronto per tutti i fotografi, anche a dimostrazione del fatto che ha un grande rispetto per il loro lavoro.

“Ho iniziato a fare questo lavoro nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo. Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo. Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni, ma quante foto avranno di me e della mia vita? Buon lavoro ragazzi, sarò sempre pronta a farvi un sorriso” ha spiegato Michelle Hunziker, che ha stupito tutti senza trucco, dimostrando ancora una volta il suo carattere solare e positivo.