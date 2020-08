Michelle Hunziker si è mostrata su Instagram senza trucco e ha lasciato senza parole tutti i suoi fan.

Michelle Hunziker si è mostrata senza trucco ai suoi follower e ha ottenuto un grande successo. La conduttrice è sempre molto naturale sui social e proprio per questo i fan le vogliono così bene. I personaggi famosi che decidono di mostrarsi senza trucco, solitamente sono molto diversi da come siamo abituati a vederli, ma per Michelle Hunziker è tutta un’altra cosa.

La conduttrice, in versione acqua e sapone, è bella esattamente come quando è truccata, anzi forse ancora di più.

Michelle Hunziker senza trucco

Michelle Hunziker si è mostrata senza trucco, ma il risultato è incantevole. La conduttrice di Striscia La Notizia riesce ad essere bellissima anche in versione acqua e sapone e questo ha stupito i fan, che non sia spettavano tale bellezza.

Solitamente i vip cambiano moltissimo senza trucco ma lei è identica e forse ancora più bella. In diverse occasioni ha deciso di mostrarsi senza trucco, anche durante il lockdown e il risultato è sempre pazzesco.





Per Michelle Hunziker sembra che il tempo non stia passando e ogni anno che passa diventa sempre più bella, con o senza trucco.

Il segreto della sua bellezza è da ricercare nell’amore, nelle risate, nello sport e nell’alimentazione sana. La donna si mostra sempre in splendida forma, bellissima in tutta la sua naturalezza. Probabilmente ha deciso di seguire la figlia Aurora Ramazzotti, che ha deciso di fare la guerra ai filtri utilizzati sui social network per modificare le foto.