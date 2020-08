Nadia Toffa, Filippo Roma commuove: “Quella tua carezza…”

Filippo Roma ha commosso tutti con un messaggio profondo e carico d'amore per la conduttrice Nadia Toffa.

Filippo Roma ha scritto un emozionante e struggente messaggio per Nadia Toffa nell’anniversario della scomparsa della conduttrice. L’inviato delle Iene ha postato un’immagine del suo primo incontro con la conduttrice e una risalente invece all’ultima volta in cui si sono visti.

Filippo Roma: il messaggio per Nadia Toffa

Con un post emozionante Filippo Roma ha ricordato Nadia Toffa come un fiume in piena: l’inviato delle Iene ha postato due immagini della conduttrice, risalenti una al loro primo incontro e l’altra all’ultima volta in cui si sono visti. Il messaggio da brividi di Filippo Roma ha commosso i tanti fan, amici e colleghi della conduttrice che nell’anniversario della sua scomparsa hanno deciso di renderle omaggio attraverso i social.

“L’ultima volta che ti ho vista, il 5 maggio 2019, quando mi hai accarezzato la barba, come in un saluto eterno, fissandomi il tuo sguardo negli occhi . Simboliche queste foto perché cariche di un significato semplice e necessario come l’estate, la stagione che ti ha fatta volare: quello della complicità, dell’amicizia, dei sorrisi e della speranza, di cui sei stata corpo fino all’ultimo”, ha scritto l’inviato delle Iene, amico intimo della conduttrice scomparsa.







Oltre a lui anche Roberta Rei, Giulio Golia e Nina Palmieri hanno ricordato la conduttrice via social con dei commoventi messaggi in suo onore.

La madre di Nadia, Margherita Rebuffoni, ha condiviso per la prima volta una canzone inedita della conduttrice (che prima di morire aveva deciso di lanciarsi nel mondo della musica).