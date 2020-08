Paolo Brosio si è aggiunto alla lunga lista di concorrenti che prenderanno parte al GF Vip, in onda dal 14 settembre.

Paolo Brosio al GF Vip

Dopo l’Isola dei Famosi Paolo Brosio approda anche al Grande Fratello Vip: il reality show condotto da Alfonso Signorini prenderà il via dal 14 settembre e tra i membri del cast sembra che vi saranno anche: il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Enock Barwuah, fratello di Balotelli, e Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck.





Come opinionisti per questa nuova edizione invece Alfonso Signorini avrebbe puntato di nuovo su Pupo (già opinionista nella precedente edizione del reality show) e Antonella Elia (ex concorrente del programma). La partecipazione di Antonella Elia in veste di opinionista è stata molto criticata dai fan del programma e dal marito di Fernanda Lessa (acerrima rivale della conduttrice durante la sua esperienza nel reality show).

Antonella Elia inoltre si è appena ricongiunta col fidanzato Pietro Dalle Piane, dopo che a Temptation Island la storia tra i due era naufragata con grande clamore e tra accuse reciproche. In tanti non hanno apprezzato il fatto che la conduttrice si sia detta pronta a perdonare il fidanzato, e inoltre molti telespettatori non avrebbero visto di buon occhio la partecipazione dell’Elia al GF Vip, dove è stata protagonista di liti furibonde e scatti d’ira nei confronti degli altri concorrenti (arrivando comunque in semifinale).