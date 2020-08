Vladimir Luxuria ha ammesso di aver parlato con Francesca Pascale delle sue foto intime con Paola Turci.

Il gossip che infiamma l’estate 2020 è senza dubbio quello di Francesca Pascale e Paola Turci, beccate a baciarsi durante una vacanza in yacht insieme. Vladimir Luxuria, che avrebbe scambiato dei messaggi con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ha detto la sua in merito.

Pascale e Turci: il commento di Luxuria

Francesca Pascale e Paola Turci sono state paparazzate in atteggiamenti intimi durante una vacanza in yacht in Cilento. L’avvistamento ha suscitato grande clamore, e per il momento nessuna delle due ha preso la parola in merito. Vladimir Luxuria, che con la Pascale condivide le battaglie per il movimento LGBTQ, ha affermato di averla sentita dopo che le sue foto con Paola Turci sono state rese pubbliche, e ha affermato: “Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente.

Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”.





La notizia della rottura tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è giunta a gennaio 2020, ma entrambi avevano affermato di conservare un rapporto di affetto e stima reciproca.

A sorpresa poi sono state rese note le foto della Pascale in compagnia della cantante Paola Turci, che in passato aveva persino smentito di essere attratta dalle donne. Pascale, a differenza sua, si era detta invece aperta ad un rapporto con una persona dello stesso sesso. Le due confermeranno apertamente la liaison?