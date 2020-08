Il coronavirus continua, in quasi tutta Europa, a mietere vittime. I contagi, purtroppo, giorno dopo giorno sono tornati a crescere e la paura è tanta. Nonostante tutto, però, si cerca anche di guardare avanti e di tornare, nei limiti del possibile, alla vita di prima.

Lo sta facendo anche il Regno Unito. Al Gosforth Park di Newcastle, nei giorni scorsi, ha aperto la prima Arena progettata per garantire il rispetto della distanza di sicurezza. In questo modo, dunque, sarà possibile assistere a concerti e spettacoli di ogni tipo e, allo stesso tempo, rispettare tutte le misure stabilite dal governo britannico. Lo scorso 11 agosto 2020 si è tenuto il primo live show.

Ad inaugurare questo nuovo modo di fare musica dal vivo ci ha pensato l’artista inglese Sam Fender. Per l’occasione, si sono radunate circa 2.500 fan. La location è stata progettata in modo abbastanza particolare. L’intera zona, infatti, è stata divisa in 500 spazi recintati e numerati.

In ogni spazio siede un gruppo di spettatori amici o conoscenti. Ogni gruppi sarà a distanza dall’altro, in modo da evitare ogni possibile contatto con sconosciuti. Come visibile dalle foto, più ci si sposta verso il fondo dell’arena, più le piattaforme su cui sono ricavati questi spazi, vengono rialzate.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender #unityarena pic.twitter.com/YBdxpAjYyi

— Kieron Donoghue (@kierondonoghue) August 11, 2020