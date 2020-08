Diaco contro Barbara D’Urso: “TV che non piace”

La frecciatina al vetriolo di Pierluigi Diaco contro Barbara D'Urso e i suoi programmi televisivi.

Manuela Villa è stata ospite a Io e Te dove con Pierluigi Diaco ha parlato di alcuni programmi televisivi che non le sarebbero piaciuti: il riferimento agli show della Carmelita Nazionale, Barbara D’Urso, è parso evidente.

Pierluigi Diaco contro la D’Urso?

Parlando con Manuela Villa Pierluigi Diaco si è lasciato sfuggire un’affermazione che sembrava chiaramente indirizzata a Barbara D’Urso e ai suoi show televisivi (di cui lo stesso conduttore è stato ospite in passato): “Abbiamo tutti frequentato una televisione che ci piaceva poco. Ovviamente facendo questo mestiere uno lo fa anche per guadagnare e per rispettare i contratti”, ha detto Diaco, aggiungendo che quel tipo di TV: “Si fa anche per guadagnare”.







I programmi di Barbara D’Urso e la stessa conduttrice si sono attirati non poche critiche in passato: durante l’emergenza Coronavirus è addirittura partita una petizione online che ha raccolto centinaia di migliaia di firme per chiedere l’abolizione dei suoi programmi tv.

Tra liti, pianti, siparietti trash e messaggi – a detta di molti – diseducativi, Barbara D’Urso è più volte finita nell’occhio del ciclone. La conduttrice ha sempre risposto per le rime contro coloro che abbiano criticato i suoi programmi – spesso finendo in tribunale – e in più d’un caso ha evidenziato quanto – nonostante le critiche – essi abbiano raccolto ampi consensi e picchi di share. La conduttrice replicherà contro la frecciatina del suo ex ospite, Pierluigi Diaco?