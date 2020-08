Diletta Leotta ha una nuova fiamma? La conduttrice è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo misterioso in Sardegna.

Mentre Daniele Scardina è volato in Sardegna – sembra con l’intenzione di riconquistarla – Diletta Leotta sarebbe stata pizzicata in compagnia di un ragazzo misterioso.

Diletta Leotta: il ragazzo misterioso

A quanto riporta Oggi durante le vacanze in Sardegna Diletta Leotta sarebbe stata sorpresa in compagnia di un ragazzo misterioso che le avrebbe baciato persino il collo, segno inequivocabile che tra i due ci sia qualcosa più di una semplice amicizia.

Nel frattempo la conduttrice ha smesso di mostrarsi con Daniele Scardina, che dopo una vacanza a Ibiza è volato in Sardegna, sembra, proprio per riconquistarla. “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato – ha confessato -. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così.

Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme”, ha confessato il pugile. I due si saranno rivisti? Sui social non c’è traccia di nessun ipotetico incontro, ma i fan sono in attesa di saperne di più.

Diletta Leotta, interrogata a proposito della recente rottura col pugile, avrebbe evitato di rispondere offrendo delucidazioni in merito essendo che “la storia sarebbe troppo importante” per liquidare il discorso pubblicamente. In tanti sperano di vedere la coppia di nuovo insieme. Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus i due sono rimasti insieme, nella casa della conduttrice a Milano, e tutto sembrava procedere liscio come l’olio. Poi, improvvisamente, i due erano partiti per vacanze separate e finora non ci sono prove che si siano rivisti per un chiarimento.