Fabrizio Corona: “Chiara Ferragni? Né bellezza né talenti particolari”

Fabrizio Corona ha paragonato Chiara Ferragni a se stesso, specificando che l'influencer non avrebbe talenti o bellezza particolari.

Fabrizio Corona: l’opinione su Chiara Ferragni

In una lista di persone che secondo lui avrebbero avuto un grande successo senza meriti particolari, Fabrizio Corona ha inserito anche l’influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni.

“Ci sono 4 fenomeni che si sono creati dal nulla: Raz Degan, Fabrizio Corona, Belen e Chiara Ferragni e la Ferragni non perché abbia un talento o una bellezza particolare, ma perché è la ragazza della porta accanto che ce l’ha fatta”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi.



Recentemente Corona è balzato alle cronache anche per aver precisato che a suo avviso non sarebbe certo di aver sposato Nina Moric (o di esser stato con Belen Rodriguez) per amore o per ottenere ulteriore visibilità. A questa affermazione aveva replicato indirettamente l’ex moglie di Corona tra i commenti ai suoi fan. Inaspettatamente sia lei sia Belen Rodriguez sono riusciti a mantenere con Fabrizio Corona buoni rapporti, e infatti proprio con la Moric l’ex Re dei paparazzi ha festeggiato il 18esimo compleanno di suo figlio, Carlos Maria.

Fabrizio Corona inoltre ha uno splendido rapporto d’amicizia anche con Belen, che è stata la prima a riabbracciarlo dopo la sua uscita dal carcere nel 2018. Nonostante le affermazioni controverse Corona gode di un grosso seguito, e chissà se Chiara Ferragni replicherà mai a quanto da lui affermato.